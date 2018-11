Ndërtojeni sallën!

Ndërtimi i sallës do të ishte një projekt i madh publik, dhe pasi të përfundojë do të ofrojë punë të shumta në administratë, teknikë dhe në sektorin e shërbimeve. Sa i përket zhvillimit kombëtar dhe komunal, do të jepte një sallë koncertesh, do t’ua krijonin shansin Kosovës dhe Prishtinës për të krijuar një pikë kulturore referuese, një ndërtesë për të cilën do të jeni krenarë, një strukturë që simbolizon rritjen dhe zhvillimin e vendit

Që nga viti 2017 kam pasur fatin e mirë të dirigjoja Filarmoninë e Kosovës në katër raste të ndara, duke drejtuar orkestrën në interpretimin e një game të gjerë veprash që datojnë prej shekullit XIX, fillimshekullit XX e deri te repertori i muzikës së sotme. Gjatë kësaj kohe kam qenë i impresionuar vazhdimisht nga ngrohtësia e orkestrës, gatishmëria për të punuar, përmirësuar dhe zhvilluar. Paralelisht me këtë jam impresionuar (dhe frymëzuar) nga qyteti i Prishtinës, energjia rinore dhe mikpritja e popullit të Kosovës.

Që nga projekti im i parë me Filarmoninë e Kosovës ka pasur përpjekje të vazhdueshme për të zhvilluar aftësitë teknike dhe ekspresive të orkestrës, jo vetëm përmes punës sime, por edhe përmes punës së shumë dirigjentëve mysafirë e të talentuar, të cilët në punën me orkestrën bartin talentin dhe eksperiencën e tyre.

Çdo koncert është një tjetër hap përpara, duke shënuar zhvillim, përmirësim dhe rritje në një nivel të caktuar. Megjithatë, ky progres do të mund të vazhdojë vetëm nëse Kosova angazhohet pa mëdyshje dhe investon në ndërtimin e sallës së koncerteve.

Nga pikëpamja krejtësisht teknike, një sallë e koncerteve do të siguronte akustikën e duhur për shfaqjet muzikore. Kjo nuk është pikë e vogël. Çdo gjë përmirësohet kur ka akustikë të mirë − ekuilibri, intonacioni, prodhimi e tingujve, luajtja në ansambël e të tjera.

Por përfitimet nga një sallë e koncerteve shkojnë larg përtej “shqetësimeve” të thjeshta muzikore. Në fakt, aspektet sociale dhe ekonomike të një projekti të tillë janë arsyet e vërteta pse Kosova dhe Prishtina duhet të japin mbështetjen për një investim të tillë. Një sallë koncertesh do të shërbente si vendtakim, qendër kulturore. Ajo do të vepronte si shtëpia e Filarmonisë së Kosovës dhe pritëse e shfaqjeve të grupeve nga i gjithë vendi dhe rajoni. Do të ishte një sallë moderne koncertesh, e pajisur plotësisht për të paraqitur jo vetëm muzikën klasike, por xhazin, muzikën botërore (world) madje edhe atë pop.

Do t’u jepte mundësinë festivaleve dhe institucioneve për të ftuar artistë nga jashtë, duke i dhënë publikut të Kosovës mundësinë për të dëgjuar orkestra të nivelit botëror, ansamble dhe interpretues të dalluar − në këtë mënyrë një sallë e koncerteve do të ndihmonte kultivimin e kulturës dhe marrëdhënieve artistike me institucionet ndërkombëtare. Ka gjithashtu përfitime të caktuara ekonomike. Ndërtimi i sallës do të ishte një projekt i madh publik, dhe pasi të përfundojë do të ofrojë punë të shumta në administratë, teknikë dhe sektorin e shërbimeve.

Sa i përket zhvillimit kombëtar dhe komunal, do të jepte një sallë koncertesh, do t’ua krijonin shansin Kosovës dhe Prishtinës për të krijuar një pikë kulturore referuese, një ndërtesë për të cilën do të jeni krenarë, një strukturë që simbolizon rritjen dhe zhvillimin e vendit. Nuk mund të pretendoj të flas si ekspert i punëve të brendshme të Kosovës dhe plotësisht e pranoj se ka nuanca politike, kulturore, shoqërore dhe “ngatërresa” që unë nuk i kuptoj plotësisht. Megjithatë, mund të flas si një person që ka jetuar në Los Angeles gjatë ndërtimit të sallës së koncerteve “Walt Disney”, një strukturë që është bërë një nga monumentet më të njohura të qytetit, pikë referente e turistëve dhe vendorëve. Mund të flas si banor i Holandës, shtëpia e “Concertgebouw”, një prej sallave më të mëdha të koncerteve në botë dhe një burim i padiskutueshëm krenarie për popullin holandez. Mund të flas si muzikant që e kupton krenarinë qytetare, vlerën kulturore dhe ekonomike që një sallë koncertesh ia sjell një qyteti dhe një shoqërie.

Qyteti i Prishtinës dhe Kosova kanë para një mundësi të pabesueshme. Bashkë me çdo vendim të madh politik ka edhe të tillë që janë kundër ecjes para. Për të tillët do të doja të citoja një fjalë të urtë, të cilën ma thoshte gjyshja: “Ka gjithmonë miliona arsye për të mos bërë diçka. Është e lehtë të jesh negativ, i pavendosur, cinik. Është shumë më e vështirë (nganjëherë shumë e vështirë) të jesh optimist”.

Por në këtë rast unë zgjedh për të qenë optimist; zgjedh optimizmin, sepse përvoja ime me Filarmoninë e Kosovës dhe publiku kosovar më lejojnë të jem optimist, më lejojnë të shpresoj. Mund të mos jetë e lehtë, por është absolutisht e domosdoshme të ecni përpara dhe të angazhoheni për një kulturë thelbësore dhe të qëndrueshme. Ndërtojeni sallën! Ndërtojeni sallën! Ndërtojeni sallën!

Hagë, 28 tetor 2018

Autori është dirigjent mysafir i Filarmonisë së Kosovës

