Kosova nuk do të bëjë asnjë koncesion që e hollon më tej pavarësinë e saj

Valerie Hopkins në artikullin me titull “Serbia dhe Kosova i afrohen marrëveshjes për kufirin dhe ngrenë shpresat për anëtarësim të të dyja vendeve në BE” (15 gusht) lë të kuptohet, me gjasë paqëllimshëm, se ka marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për ndarjen e Kosovës. Fatmirësisht, kjo nuk është e vërtetë.

Presidenti autokratik i Serbisë, Aleksandar Vuçiq — ministri për informata i Slobodan Milosheviqit gjatë luftës së Kosovës më 1999 – dëshiron që kjo të ndodhë, mirëpo presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, që i ka punët ngushtë, thotë se nuk e do këtë; madje edhe po ta donte këtë (ndarjen), ai nuk ka mbështetje në Kosovë për çka do që i vjen era ndarje.

Udhëheqës të rëndësishëm në Kosovë, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli (kryetar i Partisë Demokratikë të Kosovës [PDK] të z. Thaçi) kanë kundërshtuar fuqishëm çfarëdo ideje që prek kufirin Kosovë-Serbi. Asnjë parti e madhe politike në Kosovë nuk e përkrah ndarjen e Kosovës, veç Listës Serbe (grup parlamentar serb në Kuvendin e Kosovës), që e mban Beogradi.

Partia kryesore në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), partia e atit themeltar të Kosovës së pavarur, presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova – që ka aktualisht përkrahje të më shumë se 30 për qind të elektoratit në Kosovë – ka hedhur poshtë çfarëdo ideje për ndarje, për këmbim territoresh me Serbinë, apo madje çfarëdo koncesioni që do të hollonte edhe më pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës, që do të përbënte shkelje të karakterit unitar të shtetit, i cili është mishëruar në Kushtetutën e vendit që u jep të drejta të pakundshoqe serbëve dhe pakicave të tjera.

Kosova ka bërë kompromise të dhimbshme me Serbinë gjatë procesit ndërkombëtar për përcaktim të statusit përfundimtar të Kosovës (të sponsorizuar nga OKB-ja nga viti 2005 deri më 2007) që i parapriu shpalljes së bashkërenduar të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë me seli në Hagë, duke iu përgjigjur pyetjes që kishte parashtruar Serbia, ka shpallur gjykimin në korrik të vitit 2010 se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Republika e Kosovës është vend me të gjitha atributet e shtetësisë.

Kancelarja gjermane Angela Merkel është deklaruar fuqishëm kësaj jave kundër shkëmbimit të territoreve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Siç ka thënë Foreign Office-i (Ministria e Jashtme) britanik javën që shkoi, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të ndodhë mbi bazën e “njohjes së shteteve të pavarura e sovrane brenda kufijve aktualë”. Ky është qëndrimi që duhet të mbajnë të gjitha vendet që respektojnë të drejtën ndërkombëtare, duke i ndihmuar Serbisë të dalë nga gjendja e saj e mohit lidhur me statusin e Kosovës.

(Autori është profesor i asociuar i letërsisë angleze në Universitetin e Prishtinës dhe ka qenë ambasadori i parë i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar (2008-2012). Ky shkrim është reagimi i tij i publikuar në gazetën “The Financial Times” të Londrës)

