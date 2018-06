Google punon në Pixelin e ri me procesor Snapdragon 710

Gjiganti i kërkimit, Google, raportohet se është duke punuar në smartfonin e ri Pixel me procesor të paralajmëruar së fundmi të Qualcommit – Snapdragon 710.

Edhe raportet e mëparshme thoshin se kompania është duke punuar në një smartfon të tillë, por i dedikuar vetëm për tregun indian, transmeton Koha.net.

Off to Taiwan for @computex_taipei today, but here's a tidbit for ya: Google is working on a "mobile" device based on the Snapdragon 710 currently scheduled for launch in the 1st half of 2019. Sounds like this might be the (or one of them) upcoming mid-range Pixel phone.