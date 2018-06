Fillojnë para-porositë për Samsung Galaxy A9 Star dhe A9 Star Lite

Sipas një afisheje të publikuar, smartfonët e rinj të Samsungut – Galaxy A9 Star dhe Galaxy A9 Star Lite – janë të gatshëm për para-porositje që nga sot, 2 qershor.

Zbulimi i këtyre dy smartfonëve, siç është caktuar më parë, do të mbahet më 7 qershor dhe periudha e para-porosive do të përfundojë më 14 qershor, transmeton Koha.net.

Samsung China launch GALAXY A9 Star and A9 Star lite. Book with all pay will have change to get the tickets of launch meeting. pic.twitter.com/CKUbKHR4fl