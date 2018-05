Shfaqet edhe një smartfon i ri i Xiaomit

Kompania e njohur kineze, Xiaomi, ka caktuar që nesër të mbajë një ngjarje ku do të prezantojë smartfonin e ri Mi 8, Mi 8 Special Edition, Mi Band 3 dhe ndërfaqen e përdoruesit MIUI 10.

Ndërkohë, është shfaqur edhe një smartfon i ri i kësaj kompanie, transmeton Koha.net. Pajisja me kodin M1805D1SE duket se do të jetë Redmi Note 6 ose madje edhe Redmi 6.

Xiaomi Redmi Note 6 pritet të vijë me ekran 5.84-inç me rezolucion 2,280 x 1,080 pikselë dhe me procesor me tetë bërthama. Po ashtu, pritet të vijë me kamerën kryesore të dyfishtë prej 12 megapikselë dhe kamerë për ‘selfie’ prej 5 MP.

Githashtu, Redmi Note 6 pritet të vijë edhe me 2 – 4 GB RAM memorie, 16/32 dhe 64 GB memorie të brendshme, si dhe do të punojë me sistemin operativ Android 8.1 Oreo.