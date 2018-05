Lansohet Meizu M6T, këto janë specifikat e tij

Pas shumë spekulimeve dhe raportimeve, më në fund është lansuar Meizu M6T.

Meizu M6T vjen me ekran 5.7-inç LCD me rezolucion prej 1,440 x 720 pikselë dhe raport prej 18:9, procesor MediaTek MT6750 me katër bërthama, 3 ose 4 GB RAM memorie dhe kamerën kryesore të dyfishtë prej 13 + 2 megapikselë dhe atë të përparme prej 8 megapikselë, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, M6T do të fillojë të shitet në Kinë me tre ngjyra – të zezë, ari dhe të kuqe, dhe me tri konfigurime të memorieve.

Modeli bazë 3GB/32GB kushton rreth 110 euro, 4GB/32GB rreth 135 euro dhe top modeli me 4GB/64GB rreth 150 euro.