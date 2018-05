BlackBerry Ghost arrin këtë verë

Në muajin shkurt të këtij viti, i famshmi Evan Blass ka zbuluar se telefoni premium, Android dhe pa skaje i kompanisë së njohur BlackBerry – i quajtur Ghost – do të arrijë së shpejti në Indi.

Ndërsa tani, Blass thotë se arritja e këtij telefoni është caktuar për këtë verë, transmeton Koha.net.

After nothing new on these BlackBerry Ghost handsets from Optiemus for awhile, finally hearing that a summer release is expected. (Also told that the dual rear cameras feature low light enhancement and optical zoom.)