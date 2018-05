Detajet e reja për katër modelet e reja të iPhonet

Sipas spekulimeve që qarkullojnë javët e fundit duket se kolosi i Tim Cookut do të prezantojë gjatë vitit katër pajisje të reja.

Një zgjerim i mëtejshëm i gamës gati të mbulojë të gjitha segmentet e tregut, duke mbetur sërish në çmime mjaft të lartë. Ndërsa çmimi i ulët në shtëpinë e Applet është gjithmonë relative.

Sipas spekulimeve dy prej modeleve do të jenë ekonomikë, ndërsa dy të tjerët do të përditësojnë iPhone X-in. Nisim nga të parët: në thelb do të kenë të njëjtin dizajn me X, por pa disa karakteristika, transmeton tch. Në veçanti duhet të jenë pasardhës të iPhone SE, me ekran 5-inç pa skaje por pa një trup xhami, pra pa karikues wireless, apo dhe kamera e pasme e dyfishtë. Do të kushtojë rreth 600 euro.

Pak më shtrenjtë do të jetë iPhone X low cost, 700-800 euro, që në thelb është i njëjtë me aktualin por me ekran LCD prej 6.1-inë dhe jo OLED, dhe sërish pa kamerën kryesore të dyfishtë.

Sipas shumë analistëve, iPhone X duhet të mbyllë ciklin e vetë dhe pajisjet e reja, siç ka ndodhur dhe me iPad, mund të kenë emra të thjeshtë të iPhonet apo çfarëdo gjëje. Pra përveç dy modeleve derivatë të X, ka dhe dy modele të tjera.

Do të kenë ekran OLED me përmasa respektivisht 5.8 dhe 6.5-inç, por do të ketë një përdorshmëri të njëjtë me atë të serisë 8, falë hapësirës së fituar me heqjen e skajeve. Pa dyshim që do të rriten procesori dhe pjesa fotografike.