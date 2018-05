Sony nuk do të sjell PlayStation të ri

Sony kishte paralajmëruar më herët publikimin e konsollës së serisë së pestë PlayStation në konferencën E3, por më vonë kjo është demantuar nga vetë kompania.

Shawn Layden, president i Sony Worldwide Studio, tha se nuk do të ketë publikime të reja harduer në konferencën E3.

Ai tha se prezantimi i Sony E3 do të fokusohet në lojërat e ardhshme Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man dhe The Last of Us Part 2, transmeton kp.

Gjatë konferencës kompania japoneze do të përfshijë edhe paralajmërimet e partnerëve të jashtëm dhe zhvilluesve të pavarur.