Kjo është video-loja 100 milionë dollarëshe

“Shadow of the Tomb Raider”, kapitulli i fundit i trilogjisë së re të video-lojërave që tregon origjinën e Lara Croftit, ka kushtuar rreth 100 milionë dollarë.

Lajmin e bëri të ditur David Anfossi, përgjegjësi i Eidos Montreal, shoqëria japoneze që ka krijuar edhe “Final Fantasy” apo “Kingdom Hearts”.

Nga këto 100 milionë dollarë, pothuajse 35 janë shpenzuar për reklamën e video-lojës, transmeton tch.

“Shadow of the Tomb Raider” do të jetë së shpejti në dispozicion kompjuterë, PlayStation 4 dhe Xbox One.

Gjithashtu, kjo video-lojë do të dalë në shitje më 14 shtator.