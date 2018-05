Detajet e reja për Galaxy Note9

Edhe pse ka dizajn Infinity Display, madhësia e ekranit prej 6.3-inç padyshim e bën Galaxy Note8 të jetë një telefon i madh, pavarësisht se sa Samsung ka ulur kornizën rreth ekranit, duke zbutur skajet ose duke krijuar faqe më të gjatë.

Për shkak të kësaj, pasardhësi i tij, Galaxy Note9 mund të jetë më i shkurtër, por duke mbajtur të njëjtën gjerësi, transmeton ksp. Reduktimi i kornizave të sipërme dhe të poshtme do të rrisë aftësinë dhe lehtësinë e mbajtjes së telefonit.

Telefoni do të jetë për 2mm më i shkurtër se paraardhësi i tij, dhe edhe pse kjo nuk funksionon shumë, me siguri do të ketë rëndësi për përdoruesit gjatë përdorimit të përditshëm.

Përveç kësaj, Galaxy Note9 do të ketë një bateri me kapacitet më të madh. Spekulimet sugjerojnë kapacitetin e baterisë prej 4,000 mAh, i cili është një kërcim i madh në krahasim me baterinë prej 3,300 mAh në modelin Note8. Kjo mund të sjellë që Note9 të jetë më i trashë, por ky është një kompromis që telefoni të ketë një bateri që zgjat më shumë.