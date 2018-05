Zbulohen çmimet e Galaxy A6 dhe A6+ (2018)

Së shpejti pritet që Samsungu të lansojë dy smartfonë të rinj, Galaxy A6 dhe A6 + (2018).

Tani, janë zbuluar edhe çmimet e këtyre dy smartfonëve të rinj.

Galaxy A6 (2018) pritet të kushtojë rreth 300 deri 340 euro, ndërsa Galaxy A6+ rreth 360 deri 400 euro, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, sipas raportit të ri, janë zbuluar edhe disa nga specifikat kyçe të dyshes A6. Në vend të procesorit Snapdragon, modeli Galaxy A6+ (2018) thuhet se është projektuar që të ketë procesorin Snapdragon 450.

Galaxy A6 (2018) do të ketë ekran 5.6-inç Super AMOLED me rezolucion prej 1440 x 720 pikselë, procesorin Exynos 7870 me 3 GB RAM memorie dhe në disa shtete me 4 GB, si dhe me kamerën kryesore dhe atë të përparme prej 16 megapikselë – të dyja do të kenë blicin LED.

Modeli më i madh, Galaxy A6+ (2018) do të vijë me ekran më të madh 6-inç Super AMOLED me rezolucion 2,220 x 1,080 pikselë, procesor Snapdragon 450 (ose mund të jetë 625), 3 ose 4 GB RAM memorie, si dhe kamerën kryesore të dyfishtë prej 16 + 5 megapikselë dhe atë të përparme prej 24 megapikselë me blicin LED.

Galaxy A6+ (2018) do të ketë baterinë prej 3,500 mAh, ndërsa Galaxy A6 (2018) prej 3,000 mAh.

Të dy smartonët e rinj të Samsungut do të punojnë me sistemin operativ Android 8.1 Oreo dhe do të ofrojnë mbështetje për dy SIM kartela dhe do të kenë portin ndaras për kartelën microSD.

