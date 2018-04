Essential Phone zgjeron tregun edhe në 4 vende tjera

Kompania e njohur amerikane Essential njoftonr se uebfaqja e saj zyrtare tani është në dispozicion në shumë vendet e botës.

Përmes një postimi në Twitter, kompania ka konfirmuar se fansat e saj nga Britania e Madhe, Franca, Japonia dhe Kanadaja tani mund të porosisin Essential Phone dhe aksesorët nga dyqani online essential.com, transmeton Koha.net.

Starting today, we’re opening the https://t.co/5XqZeQu9cW store to orders from more countries, including Canada, France, Japan and UK. Special terms and conditions apply to these orders, so please read the information carefully: https://t.co/uZK8sLvUA5 pic.twitter.com/QXEWf8OEnE