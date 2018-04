MacBook Pro me 32 GB RAM vjen vitin e ardhshëm

Një nga ankesat që disa përdorues kanë pasur në modelet e reja të Apple MacBook Pro është se ata nuk mbështesin 32 GB RAM.

Shuma maksimale e RAM memories që përdoruesit mund të punojnë është 16GB, e cila zakonisht është e mjaftueshme për përdoruesit mesatar, ose si një version Pro e laptopë, duhet të ketë profesionistë që kanë nevojë për më shumë memorie, transmeton ksp.

Apple ka theksuar më parë se 32GB RAM mund të dëmtojë baterinë e laptopit dhe gjithashtu do të kërkojë ndryshime në bordin e regjistrit të pajisjes. Ata që mendonin se përmirësimi i kujtesës do të mund të ndiqeshin këtë vit, ka të ngjarë të jenë të zhgënjyer.

Intel njoftoi kohët e fundit se prodhimi i çipave 10nm nis vitin e ardhshëm, që do të thotë se nëse Apple vendos të zbatojë mbështetje për 32GB RAM, kjo do të ndodhë më 2019. Arsyeja është se procesorët Intel 10nm Cannon Lake do të mbështesin memorien LPDDR4, e cila lejon deri në 32GB RAM. Procesorët gjithashtu do të prodhojnë më pak nxehtësi dhe do të konsumojnë më pak bateri, gjë që do të shmangë problemet që Apple ka vënë në dukje.