OnePlus 6 – rezistent ndaj ujit

OnePlus njihet si një prej prodhuesve të telefonave të mençur më të suksesshëm, por pajisjet e veta kanë një veçori më pak në krahasim me rivalët.

Të gjithë telefonat deri te versioni OnePlus 5T nuk e kanë këtë veçori, por sipas kompanisë, OnePlus 6 më në fund do të vijë me rezistencën ndaj ujit.

OnePlus 6 do të ketë procesor Snapdragon 845 dhe hapësirë prej 256 GB. Ai do të ketë ekran 6.28-inç, bateri 3450mAh dhe kamerë 20MP.

Akoma s’është konfirmuar data e lansimit e as çmimi i tij.

Don’t you just hate it when you have to stop using your phone when it rains? So do we 😉 pic.twitter.com/QEnOdm3Xtk