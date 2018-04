Video-lojra vetëm për guximtarët

Nuk ka qenë një periudhë e mirë kjo për dashamirësit e video-lojrave horror. Asnjë prej sagave më të famshme nuk ka nxjerrë kapitull të ri këtë vit: as Resident Evil, as Silent Hill, as Dead Space.

Atëherë, çfarë mund të luajnë guximtarët që nuk kanë frikë nga përbindëshat dhe fantazmat? Mos u trembni: shumë shpejt do të dalin në treg lojra të reja fiks për sypatremburit, transmeton tch.

Kemi zgjedhur 5 video-lojra që do të dalin këtë vit dhe që nuk duhet t’i humbisni kurrsesi.