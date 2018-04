“Kopja e Iphone X”, LG G7 ThinQ do të debutojë me 3 maj

LG elektronics zyrtarisht ka konfirmuar emrin LG G7 ThinQ për smartfonin e ri, gjatë një konference, ndërsa ka treguar se do të lansohet më 3 maj në New York e Seoul.

Nofka ThinQ do të thotë se smartfoni do të vijë me teknologji AI (inteligjencë artificiale), për “më shumë argëtim”, sipas kësaj kompanie, transmeton tch.

Inteligjenca artificiale (AI) do të thënë se ky telefon i mençur do të jetë i aftë të njohë fytyrat nëpërmes kamerës, e komanda shtesë me zë për Google Assistant.