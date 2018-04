Video-lojrat më të bukura të PlayStation 3

Pas suksesit të pabesueshëm të PlayStation 2, një kompjuter lojrash që ka regjistruar shitje rekord, Sony vonoi pak për të nxjerrë në treg PlayStation 3.

Edhe kur doli në treg, kjo konsolë nuk pati një nisje të mirë, pasi kushtonte shumë (600 euro) dhe nuk kishte lojra tërheqëse. Por, më vonë, Sony korrigjoi shumë gjëra dhe rivalizoi fuqishëm me XBox 360, transmeton tch.

Sot e kësaj dite, edhe pse ka dalë PlayStation 4, konsola PS3 vazhdon të qëndrojë e fortë falë kryeveprave si Persona 5 dhe Destiny.

Më poshtë, do ju prezantojmë me video-lojrat më të bukura që janë luajtur dhe luhen në PlayStation 3.

Metal Gear Solid 4

LittleBigPlanet

Journey

God of War 3

Gran Turismo 6

The Last of Us

Resistance 3

Heavy Rain

Persona 5

Uncharted 2

Yakuza 5

inFamous

Borderlands 2

Destiny

FIFA 08

The Walking Dead

Ultra Street Fighter IV

Batman: Arkham City

Fallout 3

Assassin's Creed

Diablo 3

Demon's Souls

Dark Souls

Bioshock

Bioshock Infinite

Call of Duty 4: Modern Warfare

The Elder Scrolls V: Skyrim

Red Dead Redemption

Dead Space

Mirror's Edge

GTA V