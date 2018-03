Always-On Display i Samsungut së shpejti edhe me GIF

Së shpejti do të mund të shtoni një fotografi në Always-On Display në mënyrë që të zbukuroni pamjen e telefonit tuaj përderisa është duke shfaqur vazhdimisht kohën, datën dhe ndonjë njoftim të ardhur.

Veçoria Always-On Display e Samsungut është duke u përditësua për të ofruar mbështetje edhe për fajllat GIF, transmeton Koha.net.

Versioni 3.2.36.4 i aplikacionit do t’ju mundësojë që të vendosni cilëndo GIF, duke hapur galerinë dhe duke klikuar në menynë rënëse, pastaj duke selektuar “Set as Always on Display image”. Janë disa kufizime të cilat duhet dini.

Përditësimi i ri mbështet vetëm fajllat GIF dhe nuk e animon ndonjë nga fotografitë të cilat janë me formatin e ri të Googlet, “.webp”, shkruan GSM Arena. Dhe nëse GIF-i të cilin e keni zgjedhur është shumë i gjatë, atëherë aplikacioni do t’ju kërkoj që ta shkurtoni atë.

Gjithashtu, përditësimi i ri do të përfshijë modelet Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note8, Galaxy S9 dhe Galaxy S9+.