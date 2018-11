Tableti i parë me Chrome i Asusit mund të arrijë në CES 2019

Panairi i njohur i teknologjisë CES 2019 është vetëm disa muaj larg, i cili do të mbahet në Las Vegas dhe në të cilin pritet të prezantohen një sërë produktesh të reja.

Kompania e njohur Asus, gjithmonë zbulon produktet e reja në CES dhe sipas një raporti të ri, në këtë panair ajo mund të prezantojë tabletin e saj të parë me sistemin operativ Chrome, transmeton Koha.net.

Asus ka një histori të gjatë të lansimit të produkteve të cilët punojnë me sistemin operativ të Googlet. Ajo tani ndoshta është duke menduar vërtetë rreth lansimit të tabletit të saj të parë me Chrome OS.

Don't be surprised when ASUS launches what I think is its first Chrome OS tablet ~10inch screen. Could be one of the devices we get to see at #CES2019.