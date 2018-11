Lansohet Galaxy J4 Core, vjen me ekran të madh

Gjiganti jug-korean i teknologjisë, Samsung, ka lansuar smartfonin më të ri të quajtur Galaxy J4 Core. Ky është smartfoni i dytë Android Go i kompanisë.

Samsung Galaxy J4 Core vjen me ekran të madh prej 6-inç LCD me rezolucion HD+ (720 x 1,480 pikselë), procesor Exynos 7570 Quad SoC, 1 GB RAM memorie dhe 16 GB memorie të brendshme, me mundësi zgjerimi deri në 512 GB përmes kartelës microSD, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, smartfoni i ri vjen edhe me kamerën kryesore prej 8 megapikselë dhe atë të përparme prej 5 megapikselë.

Galaxy J4 Core, po ashtu, do të punojë me baterinë prej 3,300 mAh dhe sistemin operativ Android 8.1 Oreo.

Sa i përket çmimit dhe se kur do të jetë në dispozicion për shitje, ende nuk është zbuluar përveç se dihet se do të ofrohet me ngjyrë të zezë, ari dhe të kaltër.