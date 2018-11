Konfirmohet se së shpejti lansohet Nokia 8.1

Duket se së shpejti mund të lansohet smartfoni i shumëpritur i Nokias, Nokia 8.1.

Dhe ekzistimin e Nokia 8.1 të HMD Globalit e ka konfirmuar Google, transmeton Koha.net. uebfaqja zyrtare ARCore e gjigantit të kërkimit ka përmendur përsëri Nokian 8.1.

Nuk është zbuluar ndonjë informacion i ri rreth këtij smartfoni disi misterioz, i cili duket se do të ndjekë hapat e Nokia 8 dhe 8 Sirocco të cilët janë lansuar më herët në fillim të këtij viti, shkruan phonearena.

Më herët, është raportuar se Nokia 8.1 do të vijë me procesor Snapdragon 710 dhe 4 GB RAM memorie. Kjo nënkupton se modeli X7 i cili së fundmi është lansuar në Kinë mund të zgjerohet nën emrin 8.1 e jo 7.1 Plus, edhe pse X6 është bërë Nokia 6.1 Plus dhe 5.1 Plus po ashtu është i njohur si X5.