LG G7 Fit gjatë kësaj jave në dispozicion në Evropë

LG kishte prezantuar telefonin LG G7 Fit në fund të gushtit, megjithatë ende nuk është vënë në treg.

Kësaj pritje i vjen fundi këtë pasi ai do të jetë në dispozicion për ta blerë në Evropë, Azi, dhe Amerikën Latine, raporton GSMArena, transmeton Koha.net.

Megjithatë çmimi i tij ende nuk është bërë i ditur.

G7 Fit vjen me procesor Snapdragon 821 dhe ekran të njëjtë sikurse të ThinQ dhe versioneve One, së bashku me veçoritë tjera premium, si dhe me 4 GB RAM memorie dhe 32 GB memorie të brendshme, përcjell Koha.net.

Gjithashtu, edhe G7 Fit është rezistent ndaj ujit dhe pluhurit si dhe punon me baterinë prej 3,000 mAh dhe sistemin operativ Android Oreo 8.1 i cili së shpejti do të përditësohet në Android Pie