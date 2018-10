UNICEF me aplikacionin “Shnet” synon edukimin seksual të të rinjve në Kosovë

Me qëllim që të rinjtë kosovarë të marrin më shumë informacione rreth edukimit seksual dhe sistemit riprodhues , zyra e UNICEF-it në Kosovë ka lansuar sot aplikacionin për telefon “Shnet”.

Aplikacioni “Shnet” përmes së cilit përdoruesit do të kenë mundësi të rrisin më tutje njohuritë e tyre në lidhje me edukatën seksuale mund të përdoret në dy sistemet e telefonave të mençur, Android dhe IOS.

Drejtori i Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin u shpreh se ky aplikacion është zgjidhja e duhur për parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetushme, siç është HIV-i.

Sahin: Jemi zotuar se do përmirësojmë shëndetin e adoleshentëve.

“Ne si UNICEF dhe shumë të tjerë jemi të zotuar se do të përmirësojmë shëndetin e adoleshentëve , secili prind në komunitet dëshiron më të mirën për fëmijët e tyre, askush nuk dëshiron që fëmijët e tyre të kenë sëmundje e ndryshme seksualisht të transmetueshme si HIV-i, edhe frikësohen se vajzat e tyre do të bëhen nëna para moshës 18 vjeçare. Të dhënat në gjithë botën tregojnë se edukimi seksual gjithëpërfshirës nëpër shkolla është mënyra më e mirë për të përgatitur fëmijët për jetesën si të rritur, prandaj ky aplikacion “Shnet” që është zhvilluar për të rinjtë është një zgjidhje e jashtëzakonshme”, ka thënë Sahin.

Edhe zëvendësministri i Shëndetësisë Rrustem Musa tha se informacionet rreth edukimit seksual ndikojnë në zvogëlimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.

Musa: Edukimi seksual ndikon në zvogëlimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.

“Mungesa e qasjes në një edukim të mirëfilltë seksual është një prej çështjeve që meriton vëmendjen tonë, sepse një edukim i tillë ndikon në zvogëlimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Ministria e Shëndetësisë është duke përpiluar planin strategjik për shëndetin e nënës, fëmijët dhe shëndetin reproduktiv duke u mundësuar fëmijëve një fillim të shëndosh....04’14 Informimi i mirëfilltë, edukata gjithëpërfshirëse seksuale shpie deri tek një rini e shëndosh”, ka deklaruar Musa.

Përfaqësuesja e UNFPA-së në Kosovë,Visare Mujko- Nimani tha se forcat e tyre i kanë orientuar për edukimin seksual te të rinjtë.

Ajo tutje ka njoftuar se aplikacioni “Shnet” do jetë urë lidhëse me aplikacionin që së shpejti ata do e plasojnë “Luventa”, qëllimi i së cilës po ashtu është edukimi për një rini të shëndoshë.

Nimani: Së shpejti do lansojmë aplikacionin “Luventa”.

“Së bashku me UNICEF-in, dhe në partneritet edhe me organizatat tjera të UNFPA-së në rajon kemi zhvilluar aplikacionin tjetër që quhet luventa, që së shpejti do të lansohet dhe që faktikisht do ta plotësojnë njëra-tjetrën me informacionet në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues. Përderisa aplikacioni “shnet” iu jep informata dhe mund të bëni pyetje në lidhje me lëmin e shëndetit seksual dhe riprodhues, aplikacioni “Luventa” iu qon tek informata në lidhje me këtë fushë përmes një kuizi, i cili ka disa kategori”, bëri të ditur Nimani.

Nimani po ashtu bëri të ditur se në bashkëpunim me ministrinë e Arsimit janë duke hartuar udhërrëfyes rreth edukimit seksual, të cilët do t’u shpërndahen nxënësve nëpër shkolla.

Aplikacioni “Shnet” ishte ide e tri vajza të cilat zhvilluan këtë aplikacion në punëtorinë UPSHIFT, në kuadër të “Unicef Innovation Lab Kosovo”.

Njëra nga ideatoret, Eurisa Rukovci duke prezantuar përmbajtjen e aplikacionit tha se me aktivitetet e tyre po duan të promovojnë më tepër edukimin seksual dhe psiko-social te të rinjtë.

Rukovci: Shnet ka qenë një proces i gjatë.

“Shnet ka qenë një proces i gjatë, ka qenë një proces që jemi kënaqur duke e bërë dhe ka qenë diçka që kemi menduar që do jetë e parealizuar, arsyeja pse po them kështu është se kemi menduar se ka me mbet vetëm një ëndërr diçka që nuk kemi me mundur me përmbushur asnjëherë, por me ndihmën e UNICEF-it Innovation Lab ne kemi arritur me e bë ata çka kemi planifikuar”, u shpreh ajo.

Sipas themelueseve, në të ardhmen aplikacioni do të përditësohet edhe me kalendarin menstrual dhe “Chat Bot”-i, në të cilin mund të merren informacione për sistemin riprodhues.