Microsoft zbulon Surface Laptop 2 pink

Microsoft ka krijuar një Surface laptop 2 pink, i cili do të shitet vetëm në Kinë.

Shefi i Surface, Panos Panay ka zbuluar këtë laptop sot në Pekin, ku njoftoi se ai do të lansohet ekskluzivisht për Kinë, transmeton koha.net.

Surface laptop 2, i cili do të dalë në shitje që nga nesër, duke përfshirë edhe procesorët e gjeneratës së 8-të të Intel, RAM në modelet bazë supozohet se do të jenë 85% më të shpejtë se sa ai në modelet bazë.

Nuk dihet pse Microsoft ka limituar këtë laptop vetëm për Kinë.

Excited to be in Beijing today to share our newest products in China. Especially Surface Laptop 2 in Blush. A finish developed exclusively for China by Quan, an incredibly talented designer on our team, who also happens to be featured in this photo #SurfaceLaptop2 #Blush pic.twitter.com/siCXNwKYpU