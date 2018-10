Facebooku synon të afrojë njerëzit me kamerën e veçantë

Facebooku po lanson altoparlantin e tij inteligjent me një ekran dhe një aparat fotografik.

Portal dhe Portal + janë ndërtuar posaçërisht për video-telefonata.

Pajisja është në thelb një folës i mençur me një prekje që përfshin disa karakteristika unike. Midis tyre është një sistem zbulimi i përdoruesit, i cili do të zmadhojë fytyrën e një personi ose do ta ndjekë atë kur të lëvizë nëpër dhomë. Ideja që qëndron prapa pajisjes është të bësh biseda me video sikur të jesh në një dhomë me bashkëbiseduesin, transmeton tch.

Kjo është një lëvizje e guximshme për një kompani që së fundmi u përball me skandalin e të dhënave të Cambridge Analyticas dhe një sulm masiv që mund të ketë prekur 50 milionë përdorues.