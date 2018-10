Tani në Facebook messenger tekstet mund shkruhen përmes zërit

Facebook Messenger së shpejti do të ju lejojë që me anë të zërit të shkruani mesazhet tuaja në ‘chat’.

Testet e mbrendshme tani më kan filluar dhe është vetëm çështje kohe kur do të shfaqet për publikun.

Kjo do të ndodhë përmes asistentit të quajtur “M”, ku ju do ta përdorni zërin për të shkruar, e cila do të zbulohet si buton në krye të Messeger-it për platformën android. Nëpërmes këtij aplikacioni ju mund të shkruani tekste nëpërmes zërit, kjo do të lehtësojë përdorimin gjatë vozitjes.

Ky zë komandues do ta bënte edhe më të lehtë përdorimin e Messenger.