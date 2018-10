”Leica” rilind aparatin e famshëm sovjetik ”Zenit”

Belin, 1 tetor – Prodhuesi i famshëm gjerman i aparateve fotografike ”Leica” do të rinovojë aparatin e famshëm sovjetik ”Zenit”, më shumë se 30 vite pas përfundimit të prodhimit të tij në seri, me një model të ri që pritet të zbulohet, i frymëzuar nga ky dizajn i famshëm, por i përshtatur me epokën dixhitale.

Ky aparat i ri i quajtur ”Zenit M”, sipas raportimit të AFP-së, që e transmeton ATSH, do të pajiset me një lente të prodhuar në Rusi nga uzina historike e Krasnogorskit, KMZ, pranë Moskës, por do të bashkohet në Gjermani me teknologjitë ”Leica”, njoftoi konglomerati shtetëror rus ”Rostec” i cili kontrollon prodhuesin rus.

Dizajni i ”Zenit M” do të frymëzohet nga modelet historike të uzinës, ”Zenit E” dhe ”Zorki”, që për ironi të historisë u kthyen në muzën kryesore të ”Leica”.