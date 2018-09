“Shpëtimtari i oqeanit” çdo ditë mbledh 5 tonë plastikë dhe i riciklon në karburant

Shpëtimtari i planetit tonë kushton 52 milionë dollarë dhe grumbullon pesë ton plastike prej oqeanit çdo ditë dhe riciklon atë për të prodhuar lëndë djegëse të rinovueshme, ndërsa lundron.

'Shpëtimtari i oqeanit ' është i dizajnuar që të mbledhë çdo ditë pesë ton ndotës të plastikës dhe do të bëhet anija e parë që do të vetëfurnizohet duke ricikluar mbeturinat e oqeanit në karburant.

Plastika do të copëtohet me finesë, dhe do të përpunohet përmes makinerisë në bord, e cila do ta shkatërrojë plotësisht me ndotje minimale atmosferike.

Firma që ka projektuar anijen thotë se ishte frymëzuar nga dokumentari i BBC-së Blue Planet, transmetuar nga natyralisti legjendar Sir David Attenborough.

Përshkruar si "korrje kombinimi i deteve", është projektuar me dy platforma në të dyja anët e anijes prej 70 metra, që do të kanalizojë ndotjen lundruese në një transportues.

Planet pioniere, të zbuluara në Southampton Boat Show, tregojnë se si kjo do të sjellë mbeturinat e oqeanit në 'Shpwtimtarin e Oqeanit', ku do të riciklohet duke përdorur një proces të teknologjisë së lartë.

Produkti imët i prerë pastaj do të përdoret për të ushqyer enën, që do të thotë se mund të fuqizojë veten për disa muaj.

Richard Roberts, i 'TheYachtMarket' me bazë në Southampton, është bashkë-themelues i projektit dhe tha se ishte i frymëzuar për të krijuar anijen pasi pa dokomentarin në Blue Planet.

Ai tha se portretizimi tronditës i mbeturinave në oqeane i inkurajoi 'të bënte diçka praktike' për problemin.

Shifrat e fundit tregojnë se tetë milionë ton plastikë përfundojnë në oqeanet tona çdo vit.

Tani prodhojmë 335 milionë ton çdo vit , pesë herë më shumë se 50 vjet më parë, dhe mbi pesë trilionë copë plastike që aktualisht janë mbeturina në oqean.

Z. Roberts tha: "Është tronditëse të mendosh se aktualisht ka mbi pesë trilionë copë plastike në oqean, e cila ka një ndikim të madh dëmtues në ekosistemin tonë dhe biodiversitetin e oqeanit.

"Është thelbësore që të heqim plastikën para se të përplasen në mikro plastike dhe nëpërmjet Oqeanit Shpëtimtar, synojmë të ndihmojmë në çrrënjosjen e oqeanit të këtij problemi.

"Ata duhet të shkojnë lart e poshtë në bregdetin tonë gjatë gjithë kohës - ata mund të jenë korrësit e kombinuar të deteve".