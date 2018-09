Vazhdon rritja e Android Oreos

Gjatë disa muajve të fundit, Google ka qenë mjaft e pabarabartë në lidhje me përditësimin e raporteve mbi praninë e disa versioneve të Android në pajisjet mobile.

Kompania ka lëshuar një raport me të dhënat më të fundit në ditën e fundit të gushtit. Është vënë re menjëherë se version i ri i Android 9.0 Pie mungon, që do të thotë se përfaqësimi i tij është më pak se 0.1%, (vetëm disa pajisje të tilla si Essential PH-1 dhe Pixel Google janë dhënë Pie.

Edhe me një numër të caktuar të pajisjeve në programin Beta, ajo ende është nën pragun e 0.1 për qind, transmeton ksp. Oreo përsëri ka fitimin më të madh me versionin 8.0, që është një rritje prej 1.3 për qind, ndërsa versioni 8.1 u rrit me 1.2 për qind, një rritje totale prej 2.5 për qind.

Android 8.0 dhe Android 8.1 Oreo së bashku kanë një pjesë prej 14.6 për qind, rritje krahasuar me 12.1 për qind nga raporti i mëparshëm. Android 7.0 Nougat ka rënë 0.9 për qind në 20.3 për qind të tanishëm, ndërsa versioni 7.1 u ngrit për 0.9 për qind në 10.5 për qind, që do të thotë se Nougat është ende një sistem operativ kryesor me 30,8 për qind.

Marshmallow 6.0 ra me 0.8 për qind në 22.7 për qind, dhe Lollipop 5.0 dhe 5.1 së bashku kanë 19.2 për qind. KitKat 4.4 është 8.6 për qind dhe Jelly Bean ra në 3.5 për qind. Në ndërkohë, Ice Cream Sandwich dhe Gingerbread janë në nivelin e 0.3 për qind të përfaqësimit.