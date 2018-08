Në shtator Google Chrome vjen i ridizajnuar për të gjitha platformat

Që nga java e parë e shtatorit Google do të sjellë të ridizajnuar Chromen për platforma të ndryshme.

Versioni i ri do të sjellë shumë ndryshime, andaj skedat e Chrome do të kenë skajet e rrumbullakët, skedat joaktive do të kenë më pak të përcaktuar pamjen e jashtme në mënyrë që ta bëjnë më të lehtë për përdoruesit të përcaktojë se cila skedë momentalisht po shikon, transmeton KosovaPress.

Forma klasike drejtkëndëshe e shiritit të adresave zëvendësohet me një dizajn të rrumbullakët.

Zbritja e menysë sugjeruese në shiritin e adresës gjithashtu merr ndryshime. Ajo nuk do të zë gjerësinë e plotë të dritares së shfletuesit. Skajet do të jenë të rrumbullakosura dhe do të duken si një dritare në vetvete, transmeton KP.

Së fundi, një tjetër ndryshim interesant vizual është rreth butonit "të ri", ose mungesës së tij. Duke u frymëzuar nga konkurrenca, Google do të zëvendësojë simbolin "+" në reputacionin e çelësit të Firefox-it.

Është planifikuar që Chrome 69 të lëshohet më 4 shtator, kur përdoruesit do të fillojnë të vënë re ndryshimet e dizajnit në shfletuesit e tyre.