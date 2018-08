Nokia 7 Plus në shtator me Android 9 Pie

HMD Global ka premtuar të azhurnojë të gjitha telefonat e saj Nokia në versionin Android 9.0.

Kompania ka konfirmuar se Nokia 7 Plus do të jetë i pari që do të marrë këtë përditësim.

Pritet që telefoni të fillojë të marrë përditësimin e OTA nga shtatori. Ky do të jetë telefoni i parë Snapdragon 660 që merr sistemin operativ Android Pie. Natyrisht, sugjerohet që shpërndarja rajonale mund të ndikojë në kornizën e përmirësimit, por shumica e pajisjeve 7 Plus do të marrin përditësime në shtator.

Nokia 8 Sirocco dhe Nokia 6.1 mund të jenë në radhë për të marrë përditësime, edhe pse në këtë moment ato janë vetëm spekulime.

HMD Global ka vendosur një plan ambicioz për të rinovuar të gjitha telefonat e saj Nokia në Android 9.0 Pie, dhe mbetet për t'u parë nëse kompania do të ketë sukses në përmbushjen e qëllimit të vendosur.