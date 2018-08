Fotografia e publikuar zbulon se si duket Pixel 3 XL

Së fundmi është spekuluar shumë rreth smarfonët e ardhshëm Pixel 3 të Googlet dhe tani falë një postimi në Twitter nga MobieSyrup, njëri nga lexuesit e saj kanë dërguar një fotografi në të cilën shihet se si duket në të vërtetë modeli Pixel 3 XL.

Është vështirë të vërtetohet se smartfoni në fotografi është vërtetë Pixel 3 XL. Më herët është spekuluar se ky model do të ketë ekran me prerje (notch) të vogël, ndërsa modeli më i vogël Pixel 3 nuk do të ketë, transmeton Koha.net. Po ashtu, Google duket se ka konfirmuar këtë detaj duke shtuar mbështetje për prerje (notch) në Android. Gjithashtu, prerja (notch) është thënë se mund të ketë të integruar sistemin e kamerës e cila disi do të mund të lidhet me veçorinë e zbuluar së fundmi të quajtur “Face Match”.

A @MobileSyrup reader spotted this possible Pixel 3 XL photo in the wild on the streetcar in Toronto, Ontario today. Our team thinks the photo is legitimate, especially given the big notch and substantial chin. Do you think this is a photo of the Pixel 3 XL? pic.twitter.com/nPTGHmIVUO