Doreza e re e veçantë e Microsoftit

Microsoft është veçuar gjithmonë për dizajn të mirë dhe estetikë të nivelit të lartë kur është fjala për kontrolluesit e video-lojërave.

Këtë gjë e konfirmon edhe modeli i ri i dorezës Xbox Phantom Black.

Pajisja ka një dizajn të tejdukshëm të zi që zbulon punimet e brendshme të saj.

Ajo vjen me Bluetooth dhe një prizë 3.5 mm për kufje me kabllo, kështu që do të punojë me çdo kompjuter ose tabletë me Windows 10, transmeton tch.

Kjo pajisje mund të porositet tani për 70 dollarë.