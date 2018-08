Sony prezanton PS4 Pro Limited Edition

Sony kohët e fundit ka lëshuar një lajm mahnitës për këtë kompani, pasi konsolat e saj nga linja PlayStation deri më tani janë shitur në mbi 500 milionë kopje.

Sony PlayStation i parë u shfaq më 3 dhjetor 1994 dhe që atëherë mban një pozicion dominues si një nga kompanitë kryesore në video-lojëra.

PlayStation 4, nga lindja deri më sot është shitur në 82 milionë kopje, dhe është çështje ditësh kur do ta arrijë Xbox 360 dhe PlayStation 3, të cilat janë shitur në rreth 84 milionë kopje, transmeton ksp.

Me rastin e jubileut të mbi gjysmë miliard pajisje të shitura PlayStation, Sony ka prezantuar sot linjën e kufizuar të veçantë PlayStation 4 konsolë Pro që mbart një mesazh të qartë për emrin “500 milionë Limited Edition”.

Ajo do të prodhohet në vetëm 50.000 kopje dhe do të shitet me një çmim prej 500 dollarësh, ndërsa në treg do të dalë më 24 gusht.

Përveç elementeve estetike, ky botim i kufizuar vjen me një hard disk 2TB, dhe së bashku me një paketë harduer standard të kualitetit të lartë.