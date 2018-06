Leedsi synon rikthimin në Premier Ligë, merr trajnerin Bielsa

Leeds United ka konfirmuar se klubi këtë edicion do të udhëhiqet nga trajneri i mirënjohur, Marcelo Bielsa.

Ish-trajneri i Argjentinës ka nënshkruar kontratë dy vjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër, transmeton Koha.net.

62 vjeçari është shprehur shumë i lumtur që ka marrë drejtimin e Leedsit.

✍️ | #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach