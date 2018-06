Vetteli kthen Ferrarin fitues në Kanada pas 17 vjetësh

Ferrari rikthehet në ‘Pole Position’ në Çmimin e Madh të Kanadasë, me Sebastian Vettelin që vendosi edhe rekordin e ri të pistës. Hamiltoni do të niset nga vendi i katërt.

Në një fundjavë të dominuar nga Verstappen dhe Red Bull, Vetteli nxori më të mirën e tij, në provat kualifikuese, duke e kthyer Ferrarin në ‘pole position’, pas dy garash mungesë. Ishte një garë e fortë mes 6 pilotëve që udhëheqin Botërorin, të cilët u ndanë nga njëri tjetrin me të mijëtat e sekondës. Vetteli gjeti ritmin e duhur me gomat hypersoft, duke vendosur një kohë rekord për pistën me 1.10.764, raporton Tch.

Me më pak se 1 të dhjetën Bottas mori vendin e dytë në nisje, ndërsa në vendin e tretë u rendit Verstappen. Koha e katërt me e mirë u arrit nga Hamiltoni me 1.10.996. Pas kampionit të botës në fuqi u renditën Raikkonen dhe Ricciardo.

Ferrari nuk fitonte një ‘pole position’ në Çmimin e Madh të Kanadasë që prej vitit 2001.

“Makina ishte fantastike sot. Falënderoj skuadrën për mundësinë që më dha”, deklaroi Vetteli pas përfundimit të kualifikuesve.