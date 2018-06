Salahu qeshet me Ramosin, ende nuk ia ka falur për lëndimin

Ylli i Liverpoolit, Mohamed Salah ka qeshur me deklaratat e Sergio Ramosit se egjiptiani ka mundur të vazhdojë të luajë në finalen e Ligës së Kampionëve, duke insistuar se largimi nga fusha ishte momenti më i keq në karrierën e tij.

Salahu me lot u largua nga fusha e lojës pas duelit që pati me Ramosin në pjesën e parë të finales të cilën anglezët e humbën 3 me 1.

Lëndimi la të shtangur tërë Egjiptin që po bëhet gati për botërorin në Rusi, por Salahu pritet të jetë i gatshëm për këtë garë.

Ndërhyrja e Ramosit ndaj egjiptianit ngjalli reagime të mëdha ndaj spanjollit kundër të cilit u nis një peticion për dënimin e tij.

Ramosi e mori çështjen në dorë duke thënë se Salahu ka mundur të vazhdojë në finale sikur të merrte disa injeksione. Këto pohime janë qesharake për Salahun.

“Komenti im është se çdo gjë do të jetë në rregull kur ai që të bën të qash një herë, pastaj të bën të qeshësh. Ndoshta do të mund të më tregonte nëse do të jem i gatshëm për botëror”, ka thënë Salah duke qeshur.

I pyetur për deklaratën e Ramosit se egjiptiani kishte kapur për krahu mbrojtësin, Salah ka shtuar: “Është qesharake...”.

“Më dërgoi mesazh, por kurrë nuk i kam thënë është në rregull”, ka shtuar ai.

“Po, ishte”, ka thënë Salah kur është pyetur nëse largimi nga fusha në finale të Ligës së Kampionëve ishte momenti më i hidhur në jetën e tij.

“Kur rashë përtokë, kisha dhimbje fizike dhe isha i brengosur. Gjithashtu isha i inatosur dhe i pikëlluar që nuk mund të vazhdoja të luaja në finale. Disa momente më vonë, mendova për mundësinë që të mos luaja në botëror”.