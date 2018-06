Gerrardi transferon në Rangers talentin e Liverpoolit

Mesfushori i ri, Ovie Ejaria ka nënshkruar kontratë afatgjate sot me Liverpoolin, ndërsa është huazuar menjëherë te klubi që drejtohet nga Steven Gerrardi, Rangers.

20 vjeçari ka nënshkruar kontratë katër vjeçare me Liverpoolin, por për një sezon do të veshë fanellën e Rangersit, transmeton Koha.net.

Ejaria synon që të bëhet lojtar i rëndësishëm për Liverpoolin, dhe të jetë lojtar i ekipit të parë pas këtij huazimi.

✍ @Ejaria has signed a new long-term #LFC contract and will immediately join @RangersFC on a season-long loan: https://t.co/xfTsUI7B0O pic.twitter.com/3c0DMlVuqf