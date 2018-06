Kosova merr një lojtar që luajti për SHBA-në dhe në NBA

Përfaqësueses së Kosovës në basketboll pritet t'i vijnë edhe dy përforcime të reja për dy ndeshjet e fundit eliminatore për botërorin "Kina 2019" që do t'i zhvillojë në Prishtinë gjatë muajit qershor dhe korrik, shkruan sot Koha Ditore.

Bëhet fjalë për dy amerikanët, Jerome Dyson (191 cm) dhe Malcolm Armstead (185 cm), të cilët do të natyralizohen dhe do të pajisen me pasaporta të Kosovës për të qenë në dispozicion të përzgjedhësit Brad Greenberg.

Trajneri amerikan prej datës 11 qershor (e hënë), do t'i fillojë përgatitjet për ndeshjet me Hungarinë (28 qershor) dhe Poloninë (1 korrik) që do të zhvillohen në kuadër të Grupit C. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

