Marku premton spektakël ndaj Dragishiqit

Më 8 qershor, kampioni i kikboksit Florian Marku do të ndeshet në Tiranë, në Pallatin e Sportit “Asllan Rusi”, në një ndeshje krejt të veçantë.

Sfida do të jetë kundër një kundërshtari me kombësi serbe, Sladan Dragishiq. Ky i fundit ka deklaruar që do të vijë për të befasuar kryeqytetin.

Por, Floriani premtoi fitore, madje pse jo që në raundin e parë.

“Dëshira ime është për t’i dhuruar spektakël publikut. Shpresoj, meqë edhe serbi ka dhënë një intervistë ku ka premtuar se do të luftojë si burrat, që të bëjmë një ndeshje të bukur dhe unë nga ana ime shpresoj të luftoj vetëm në këmbë. Pastaj, kush është më i forti do të shohim. Por, nëse ai e bën këtë gabim dhe ndeshet në këmbë me mua, u them shqiptarëve se ndeshja do të përfundojë shumë shpejt. Ka për ta parë veten pa ndjenja”, është shprehur ndër të tjera Marku, për tch.

Edhe pse ndoshta spektakli mund të mos zgjasë, Floriani solli shembullin e Mike Tyson, për ndeshjet e të cilit publiku paguante shumë, por që ai i përfundonte që në raundin e parë.

Ai ka folur edhe pse nuk e pranon në sallë asnjëherë motrën dhe nënën e tij.

“Më stresojnë, unë duhet të jem i qetë në ring. Diçka e tillë më ka ndodhur gjatë një dueli në Greqi. Mes 4.000-5.000 vetëve dëgjova vetëm një zë që thërriste emrin tim. E kuptova që ishte motra ime dhe më shpërqendroi. Nuk e dija që do të ishte aty e prej atëherë i kam lajmëruar të mos vijnë më të më ndjekin”, deklaroi Florian Marku.