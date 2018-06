Pogba thotë se s’i interesojnë kritikat

Paul Pogba i ka goditur përsëri kritikët që kanë vënë në pikëpyetje stilin e tij të lojës, duke argumentuar se nuk do të ishte ndryshe nga “skuqja” e Lionel Messit për “ecje” në fushë.

Mesfushori i Manchester Unitedit ka luajtur për klubin dhe vendin në të kaluarën, duke filluar si finalen e Ligës së Kampioneve 2015 për Juventusin, finalen e “Euro 2016” për Francën, edhe pse të dyja ndeshjet përfunduan me humbje për Pogba.

Megjithatë, që nga kthimi i tij me “Djajtë e Kuq”, në verën e vitit 2016, Pogba e ka parë veten “nën zjarr” për çdo gjë.

Tani, përpara Kupës së Botës 2018, ku Franca është një nga favoritet para turneut, Pogba ka mbrojtur stilin e tij, duke argumentuar jo vetëm se ka bërë të njëjtat gjëra gjatë periudhave të suksesit, por edhe duke e krahasuar me ata që kritikojnë Messin, që nuk vrapon mjaft në fushë.

“Unë kam qenë gjithmonë kështu”, – tha Pogba për “France Football”. “Kur kam fituar, e kam bërë duke qenë kështu. Ju nuk do ta kritikoni Messin, kur nuk vrapon shumë në fushë. Nëse shënon tre gola, do të thoni: Ah, por ai po ecën në fushë? Jo. Nuk mund të më tregoni mua si të luaj. Nëse jam këtu sot, është ashtu siç jam. Askush nuk më ka thënë se si duhet të sillem. Ky është futbolli im, kjo është e gjitha. Njerëzit mund ta pëlqejnë, ose jo. A kam nevojë për njerëz, që të më gjykojnë ndryshe? A po flasin më mirë për mua? Kjo nuk është në dorën time”.

Pogba, gjithashtu, hodhi poshtë shqetësimet lidhur me perceptimin e tij, duke thënë se vendos të mos përqendrohet në opinionet e të tjerëve, për aq kohë sa po bën atë që e gëzon dhe ka mbështetjen e atyre që janë pranë tij, transmeton KP.

“Unë nuk do të jetoj me atë që njerëzit mendojnë. Gjithkush ka mendimin e tij dhe e respektoj. Unë luaj futboll, bëj atë që më pëlqen. Të afërmit e mi më mbështesin, ato janë më të rëndësishmit. Ne nuk mund të jemi të dashur për të gjithë. Kjo do të ishte përsosmëri, por asgjë nuk është e përsosur në këtë botë. Nuk do të ofendoj, nëse dikush më thotë: Nuk të dua. Kjo është e drejta e tij”.

Pogba dhe Franca e nisin Kupën e Botës më 16 qershor, kundër Australisë, në Grupin C. Më pas do të përballet me Perunë, më 21 qershor dhe i mbyll ndeshjet në grup më 26 qershor, kundër Danimarkës.