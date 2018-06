Pingpongistët e Kosovës udhëtojnë në Zenicë duke synuar medalje

Pas vështirësive për marrjen e vizave, nesër pingpongistët do të nisen për në Zenicë për të marrë pjesë në Kampionatin Ballkanik për të rinj, duke shpresuar në rezultate të mira, e posaçërisht në formën e mirë të Fatih Karabaxhakut dhe Kreshnik Mahmutit.

Në qendrën sportive “Husejin Smajlović” në Zenicë të Bosnjës dhe Hercegovinës, prej 6 deri 10 qershor mbahet kampionati i 26-të ballkanik për të rinjtë për moshat U15 dhe U18.

Kosovën në këtë kampionat do ta përfaqësojnë:

Junior

Kreshnik Mahmuti (Lidhja e Prizrenit)

Donat Sinani (Hasan Prishtina) dhe

Shend Raskova (Shkolla)

Trajner Ylli Maloku

Juniore

Alma Mehmeti, (Drita)

Bleona Mehmeti, (Drita)

Lorena Elshani (Shkolla)

Trajner Jeton Azizi

Kadet

Fatih Karabaxhaku, (Lidhja e Prizrenit)

Blendi Hajdari (Lidhja e Prizrenit) dhe

Sylejman Qerkini (Ahmet Hoxha),

Trajner Ylli Bislimi

Kadete

Shega Hashani (Ahmet Hoxha)

Jerina Rexhepi (Ahmet Hoxha)

Trajner Linda Zeqiri

REFER

· Bashkim Gashi

· Isak Maxhera

UDHËHEQËS I EKIPIT

· Ridvan Hashani,

Kampionati Ballkanik do të organizohet në shtatë disiplina në dy kategori, U15 dhe U18, për të dy gjinitë. Disiplinat që do të zhvillohen janë: garat ekipore, individuale, çifte meshkujsh, çifte femrash dhe çifte te përziera. Përveç garave sportive do të ketë edhe takime të ndryshme, në të cilat Kosovën do ta përfaqësojë anëtari i bordit të Federatës së Pingpongut të Kosovës Ridvan Hashani.