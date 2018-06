Zyrtare: Januzaj merr pjesë në Botëror

Mesfushori shqiptar Adnan Januzaj është përfshirë në listën përfundimtare të futbollistëve të ftuar nga Belgjika për pjesëmarrje në Botërorin “Rusia 2018”, raporton Koha.net.

Januzaj u spekulua se do të lihej jashtë listës përfundimtare, por këto spekulime morën fund kur Belgjika publikoi listën përfundimtare.

Belgjika në Botëror do të luaje në grupin G me Anglinë, Tunizinë e Panamanë.

🗒 This is our @FIFAWorldCup squad list !

Let’s go #REDTOGETHER to Russia ! 🇧🇪



🔜 #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/4FBWfiKZGJ