Tenisti përplaset me mbledhësin e topave në French Open

Tenisti Damir Dzumhur është përplasur me mbledhësin e topave në duelin që po e zhvillonte me Alexander Zverevin.

Boshnjaku duke tentuar të kapte topin u përplas me djaloshin që po tentonte të bënte të njëjtën gjë.

Pasi u çua në këmbë, djaloshi u duartrokit nga shikuesit.

Watch out! ⚠️



💥 Damir Džumhur clatters into an oblivious ballboy then proceeds to apologise excessively 😂#RG18 pic.twitter.com/D41GRlHvgj