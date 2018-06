Challandes: Kosova me të ardhme të ndritur, Liga e Kombeve jo mision i pamundur

Kosova ka ngritur nivelin dhe rezultatet nën drejtimin e përzgjedhësit Bernard Challandes. Nën drejtimin e trajnerit zviceran, Kosova ka shënuar tri fitore me 6 gola të shënuar dhe asnjë të pësuar. Për Challandesin, rezultatet e fundit janë tregues se Kosova ka shënuar ngritje. Ai ka treguar edhe për ndryshimet që Kosova i ka pësuar nga periudha e ndeshjeve kualifikuese të kampionatit botëror ‘Rusia 2018”, që për “Verdhekaltrit”, ishte dështim.

“Kosova ka përparuar, kjo është e sigurt. Tani kemi organizim të mirë. Mendoj se është normale, pasi na duhet lojë dhe eksperiencë. Kualifikimet evropiane për në Rusi nuk kanë qenë as shumë të këqija, as shumë të mira”, ka deklaruar trajneri i Kosovës, raporton KTV.

Nën drejtimin e Challandesit, Kosova më 29 maj shënoi fitore të thellë ndaj Shqipërisë në Zurich me rezultatin 3:0. Fitore shënoi edhe në dy miqësoret e zhvilluara në Francë kundër Madagaskarit 1:0 dhe Burkina Fasos 2:0.

Por, Challandes ka kërkuar nga futbollistët e Kosovës të qëndrojnë me këmbë në tokë dhe të punojnë për të arritur suksese.

“Kemi tri fitore, por unë qëndroj i qetë dhe e di se lojtarët mund ta kuptojnë këtë. Duhet të kemi një rregullore, të jemi mirë edhe në sjellje. Jemi në ndërtim të ekipit dhe jemi në katin e parë, dhe nuk duhet menduar se jemi në të pestin apo kemi prekur qiellin. Natyrisht se do të kemi probleme, por është puna ime që ta rregulloj atë, ta dijë dhe ta mbaj në kontroll entuziazmin e situatave të çmendura”, ka deklaruar ai.

Ish-përzgjedhësi i Armenisë, Shpresave të Zvicrës dhe disa klubeve zvicerane thotë për Sportin në KTV, se Kosova ka lojtarë potencialë për të pasur suksese. Këtë thotë se e kanë treguar në ndeshjen vëllazërore kundër Shqipërisë.

“Në kokat e futbollistëve ka një mentalitet të fortë për të dhënë më shumë, për të ndryshuar. Mendoj se kjo është një shenjë e mirë për të ardhmen, por unë po qëndroj i qetë. Nuk jemi në Kupën e Botës. Mund të them se jam shumë i kënaqur ndaj Shqipërisë. Kishim mundësi të shumta shënimi, kurse Shqipërisë i munguan rastet. Kjo do të thotë se skuadra e Kosovës ka luajtur ndeshje të mirë në mbrojtje dhe sulm. Kemi parë po ashtu edhe agresivitet pozitiv dhe ekipi ka vrapuar mjaft”, ka thënë ai.

Vrapim të madh dhe luftë në fushë kërkon të ketë nga lojtarët e tij edhe në Ligën e Kombeve.

Challandes thotë se Kosova nuk do ta ketë aspak të lehtë në Ligën e Kombeve që nis në muajin shtator.

“Nëse dikush mendon se Liga e Kombeve është e lehtë për ne, nuk kupton asgjë. Për tifozët, për gazetarët për njerëzit është mirë të pritet më shumë nga ta. Kurse unë si trajner, duhet të qëndroj me këmbë në tokë. Gjithçka është e mundur në Ligën e Kombeve, por vetëm me këtë mentalitet, me këtë disiplinë taktike dhe ndoshta në zjarr, ndoshta edhe pak me çmenduri në fazën e sulmit”, është shprehur Challandes.

Kosova, ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve e zhvillon kundër Azerbajxhanit më 7 shtator, kurse më 10 shtator kundër Ishujve Faroe.

“Dardanët” janë në Grupin 3 të Ligës D, dhe do të luajnë edhe ndaj Maltës.