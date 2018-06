Kombëtarja “harron” Kosovën, mendjen te Ukraina

Miqësorja me Kosovën ka turbulluar ujërat në Kombëtare. Humbja 3-0, por mbi të gjitha loja dhe impenjimi i shfaqur kanë lënë shije të hidhur në të gjithë opinionin sportiv. Mërgim Mavraj thotë se përgjegjësinë e kanë lojtarët dhe se ata duhet të bëjnë çmos që të nderojnë fanellën e Kombëtares në çdo ndeshje. Ai nuk e di nëse do të jetë pjesë e formacionit në përballjen ndaj Ukrainës, por deklaron se do të jetë gati, nëse Panuçi ia kërkon.

“Ishte një ndeshje nga e cila unë mendoj që përgjegjësia është vetëm e jona, pasi nuk kemi transmetuar në fushë atë që trajneri ka kryer gjatë seancave stërvitore. Kosova e kishte ndeshjen e jetës, ndërsa skuadra jonë kishte testin për të provuar edhe disa elementë të rinj. Sidoqoftë, më duhet të them që ne mbajmë përgjegjësi të plotë. Trajnerin e mirëkuptoj për zgjedhjen e tij, për të mos qenë titullar dhe e falënderoj për trajtimin e tij. Kemi përpara Ukrainën dhe do përqendrohemi fort për të bërë një paraqitje sa më të mirë. I kemi një borxh publikut tonë, por edhe trajnerit dhe besoj se skuadra jonë i ka kapacitetet e duhura për të reaguar shumë”. Ai ka edhe një kritikë për lojtarët e rinj, të cilëve u thotë që të shfrytëzojnë mundësinë që Panuçi u jep. Edhe të rinjtë që vijnë në ekipin kombëtar duhet ta shfrytëzojnë sa më mirë këtë mundësi që u jepet për të veshur këtë fanellë, teksa edhe ndihma e mbështetja jonë për ta nuk do të mungojë. Jemi mirë. Skuadra është e përqendruar dhe kam besim se do të reagojë maksimalisht në sfidën miqësore të radhës”, u shpreh Mavraj.

Balaj nuk bën lojëra fjalësh. Ai deklaron se Kombëtares i mungoi diçka në përballjen ndaj Kosovës, ndërsa shpreson që të luajë ndaj Ukrainës. “Një ndeshje ku gjithkush nga ne duhet të marrë përgjegjësitë e tij. Ne që jemi në fushë, jemi përgjegjësit kryesorë. Ndaj Kosovës u pa qartë se na mungoi diçka. Përpara kemi Ukrainën dhe që aty duhet të demonstrojmë forcën dhe më të mirën tonë në fushë. Unë jam gati, por çdo zgjedhje teknike i takon vetëm trajnerit”, u shpreh Balaj.