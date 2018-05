Ndeshja vëllazërore në diasporë për Ujkanin është emocion i dyfishtë

Kapiteni i Kosovës, Sajmir Ujkani ka folur përpara ndeshjes me Shqipërinë, që ai e ka quajtur një vëllazërore.

Ai mban shiritin e kapitenit në përfaqësueses së Kosovës që nga koha kur u largua nga Kombëtarja e Shqipërisë, përcjell albinfo.ch.

“Jemi përgatitur shumë mirë. Ka për të qenë ndeshje e rëndësishme sepse luajmë kundër vëllezërve tanë. Ka për të qenë shumë emocionuese. Tashmë që luajmë edhe në Diasporë është edhe më bukur. Jemi për t’u përgatitur për në shtator”, u shpreh Ujkani në konferencën për media.

Trajneri i Kosovës, Bernard Challandes, në konferencën për shtyp para vëllazërores me Shqipërinë, këmbënguli në faktin se për ekipin e tij është një mundësi e mirë për të provuar futbollistët e rinj, në kuadër të ndërtimit të një grupi konkurrues për Ligën e Kombeve.

“Është një ndeshje e veçantë, sepse është brenda familjes, vëllai i vogël përballë vëllait të madh. Do të luajmë me një skuadër të fortë dhe për ne është shumë e rëndësishme për përgatitjet për Ligën e Kombeve”, theksoi Challandes.

Ai shtoi se kjo do të jetë një sfidë e bukur. “Shqipëria është me shumë përvojë, ka marrë pjesë në Evropian. Ne do të mësojmë shumë në këtë miqësore, sigurisht nëse do të kemi motivimin e duhur përballë një kundërshtari të fortë. Mavraj ndoshta ka më shumë ndeshje ndërkombëtare sesa e gjithë skuadra ime, përjashtojmë në këtë rast Ujkanin. Do të jetë një sfidë e madhe për ne”.

Në fund ‘foli’ edhe për luftën me talentet. “Konkurrenca me Shqipërinë është një problem i vogël për mua. Panucci i Shqipërisë kërkon lojtarët më të mirë, edhe po ashtu për Kosovën, kjo është e natyrshme. Për mua si trajner i Kosovës është me rëndësi të bëj gjithçka për të bindur lojtarët që të luajnë për Kosovën. Panucci vepron në të njëjtën mënyrë, pra që talentet të pranojnë të luajnë për Shqipërinë”, deklaroi Challandes.

Ndeshja miqësore ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës do të zhvillohet të martën nga ora 20:00 në Cyrih.