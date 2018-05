Mbrojtësi i Anglisë humbë botërorin, largohet nga grumbullimi

​Mbrojtësi i Burnley, James Tarkowski, është larguar nga pika e grumbullimit të kombëtares angleze në “St.George’s Park”, sepse ka nevojë për një operacion në hernien diskale.

28-vjeçari, i cili debutoi me kombëtaren në muajin mars, ishte në listën e futbollistëve të grumbulluar nga Gareth Southgate, si alternativë. Ai nuk bënte pjesë në 23-n që do të shkojë në Rusi, por nëse do të dëmtohet ndonjë mbrojtës, ai do të futej në listë.

Fati donte që pikërisht ai që shpallej i padisponueshëm. Tarkowski do të operohet nesër me synimin për t’u riafëtuar në kohë për të luajtur që në fillim të sezonit të ardhshëm.