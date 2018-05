Kariusi u kërkon falje tifozëve të Liverpoolit

Liverpooli pësoi nga Real Madridi në finale të Ligës së Kampionëve me rezultat 3 me 1, por dy golat e spanjollëve u realizuan fal dy gabimeve fatale të portierit Loris Karius.

24-vjeçari në fund të ndeshjes është filmuar duke qarë dhe vazhdimisht u ka kërkuar falje tifozëve të pranishëm në stadiumin e Kievit.

Karius apologised to the fans after the game. Let’s cap the abuse guys, he’s a person too and he’s feeling much worse than us. #LFC pic.twitter.com/n09TIzu9Oa